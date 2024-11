Ilmaolud püsivad pigem sügisesed

Udu piirab nähtavust Peipsi järve ääres Jõgeva- ja Ida-Virumaal ning Eesti kaguosas Otepääl, Võrus ja Vastseliinas. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal plusspoolel.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Mitmel pool sajab nõrka vihma ja on udu. Õhutemperatuur on 4..8°C.