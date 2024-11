Järgmine vaimse tervise kohvik tuleb Paides juba laupäeval

Vaimse tervise kohvikusse on oodatud kõik inimesed, kes tunnevad, et nad soovivad jagada oma vaimse tervise muresid ja nõu küsida. Oodatud on ka inimesed, kes on mures oma lähedase vaimse tervise pärast ning soovivad seda jagada.

Vabatahtliku tunned kohvikus ära valge T-särgi järgi, millel on kiri "Olen olemas", et pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda oma vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes on valmis olemas olema.