Järvamaa mehe ettevõte toodab parimat mahekotletti

26. novembril kuulutati mahepõllumajanduse aastakonverentsi auhinnatseremoonial välja parima mahetootja ja mahetoote konkursside võitjad. Auhinnad andis üle regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman.

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani sõnul tuleb mahesektori konkurentsivõime arendamiseks kindlasti vaadata ka koduturust kaugemale. „Oleme riiklikul tasandil seadnud ambitsioonika eesmärgi kasvatada mahesektori ekspordimahu kasvu aastaks 2030 pea 2,5 korda, 80 miljoni euroni. Tänane väljakutse on sihistada riigipoolne tegevus nii, et ladustamis- ja töötlemisvõimekus ning suuremate koguste koondamine oleks toetatud. Kindlasti tahaksime jätta Eestisse toorainele lisandväärtuse andmisest tekkiva kasumi,” sõnas Hartman.

Konkursi patrooni Angelica Udekülli sõnul on konkursile esitatud toodete valik muutunud mitmekesisemaks: „Tooted on läinud ka olemuslikult keerukamaks. Lihtsalt piima, jahu ja mee kõrvale on tulnud näiteks funktsionaalsed ning tervist toetavad tooted, aga ka erinevad mugavustooted. Aasta aastalt muutuvad

üha atraktiivsemaks ka pakendid, mis on võtnud kinkeväärtusliku mõõtme. Üldiselt võib öelda, et mahetoorainet osatakse suurepäraselt väärindada ning mahetoodete tase ja valik on Eestis väga hea.“

Konkursi korraldaja Airi Vetemaa sõnul on kõigi konkursil osalenud tootjate jaoks mahetootmine südameasi: „Nad panevad rõhku loodusväärtuste ja elurikkuse säilimisele ning neil on väga selge nägemus, mida ja kuidas teha, et toota kvaliteetset mahetoitu. Ettevõtted on sealjuures väga eripalgelised, teevad head tööd ning konkursi tase on ühtlaselt kõrge.“

Konkursi tulemused: Parim mahetootja 2024 - Tõrvaaugu Mahe Talu OÜ, Janek Kuusik II koht - Ala-Mähkli talu, Lilian Freiberg III koht - Mahe Kirbla OÜ, Liisi Laos Eripreemia: Seto pärandi säilitamine mahetootmise toel, Vaslamäe Mahe OÜ / Uma tettü MTÜ, Terje ja Paul Sõrmus Eripreemia: Oskuslikult kombineeritud looduslähedase tootmisega peretalu OleMari talu OÜ, Ole ja Marika Hütt Eripreemia: Kliendisõbralik mitmekülgne maheviljelus Averi OÜ (Põllumäe Viljad), Ave ja Paul Hallmägi Parim mahetoit 2024 - Metsavenna Turismitalu OÜ, Juust Küllus II koht - Äntu Mõis OÜ, Äntu Gurmee mahebroileriliha kotletid III koht - Honeyberry OÜ, Külmkuivatatud õunapulber Parim mahejook 2024 - Tamme aiandustalu, Meie lapse lemmiktee II koht - Uma tettü MTÜ, Mahe mustsõstra-ingveri shot III koht - Öun Drinks OÜ, Kurk-münt funktsionaalne jook RELAX Eripreemiad: Kohaliku mahemarja elegantne esitlus šokolaadina - Chocolala OÜ, Eesti mustast sõstrast ja astelpajust valmistatud šokolaadid Kohaliku looga toode kogukonnalt - Urvaste Külade Selts, Pokuteemaliste šokolaadide sari Suurepärases maitsetasakaalus pudrusegu - Rüärääk OÜ, Loona Talu Veski kolmeviljahelbed Hästi õnnestunud mugavustoode toortatrast Wiru Mill OÜ Mahe toortatra pannkoogijahu Mahepõllumajanduse Koostöökogu eripreemia – Linnamäe Lihatööstus AS, maherohumaaveise tooted Organic Estonia Eripreemia – MÖM Organic Honey OÜ, Kinkeraamat Metsik Ökomesi Veebihääletus Facebookis Mahetoidusõprade lemmiktoit - Maherohumaaveise hakkliha, Linnamäe Lihatööstus AS Mahetoidusõprade lemmikjook - Uma tettü MTÜ, Mahe mustsõstra-ingveri shot

Parima mahetootja ja -toote konkurss toimus viieteistkümnendat korda. Konkursse korraldab Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi tellimisel Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus koostöös Mahepõllumajanduse Koostöökoguga.