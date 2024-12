2. detsembrist saab järgmiseks aastaks esitada kalastuskaardi taotlusi

Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialist Kerli Pettai sõnul tuleb enne kalastuskaardi taotlemist kõigepealt veenduda, et kohustuslik püügiaruanne eelneva perioodi eest on esitatud. „Oluline on teada ka muutunud püügipiiranguid. Merele jätkub kalastuskaarte pikemaks ajaks, otsa saavad need kõige kiiremini jätkuvalt Võrtsjärvel ja väikejärvedel. Alates ajast, mil nakkevõrkude lubade kehtivus läks kuu aja pealt üle 7-päevaseks, jagub neid palju rohkematele püüdjatele,“ selgitas Pettai.