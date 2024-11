Suur soojalaine muudab kuuseehtijate töö keeruliseks

Jõuluvalgustusi paigaldavat ettevõtet selles süüdistada ei tasu, näpuga tuleb näidata hoopis ilmataadi peale. Nimelt on kuuse ümbruses olev muruplats suure sula tõttu vett täis valgunud ning et õhutemperatuurid on juba mõnda aega plusspoolel, on maapind selle tulemusel liiga pehme, et valgustuse paigaldamise tarvis vajalik transport puule ligi saaks sõita. Masin jääks pinnasesse kinni ning pööraks murukamara pahupidi.