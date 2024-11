Ebatavaline nimi ja täpitähed tulevad piiri taga kasuks

Nööskeri OÜ kaasasutaja Caroline Aruoja nimetab oma ettevõtet Eesti esimeseks ametlikuks mõdukojaks. 2015. aastal käsitööõllede tootmist alustanud ettevõttes kääritatakse nüüd peamiselt eestimaisest meest mõdusid, millele on lisatud vürtse ja maitsetaimi. Aruoja sõnul on nende südameasi tutvustada Eesti päritolu toorainet, eelkõige mett, mis on maailma kontekstis väga kvaliteetne.