Perefirma võitis aastaga Imavere kõrtsis sööjad tagasi

Perefirma eestvedaja Raul Kähar­ ütles, et Imavere kõrtsi uksed on nüüd tõepoolest aasta jagu valla olnud ja nende sulgemist pole vaatamata ahistavale majandussurutisele plaanis. «Meid on söögikohana taas üles leitud ning näeme iga päev, et inimesed tunnevad alati rõõmu lihtsast ja kodusest toidust, mille saab kätte taskukohase hinnaga­,» lausus ta.