Lapsed naudiksid toidutegemist veel ja veel

Taikse seltsimajas kaks aastat kestnud sari Lasteresto on kujunenud Türi valla laste seas menukaks. See on koht, kus lapsed asjatundjate käe all kokkamist harjutavad ja kokkusaamiste lõpus omavalmistatud toitudega pidulaua katavad. Selleks et tore ettevõtmine jätkuks, vajavad eestvedajad rahalist või materiaalset toetust.