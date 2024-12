Järva vald otsib kavandatavate tuuleparkide lähedusse jäävate inimestega kontakti

Kahjuks selgus eriplaneeringu kirju välja saates, et selline võimalus on kohalikele omavalitsustele Riigi Informatsiooni Ameti (RIA) poolt blokeeritud (väidetavalt võetigi selline võimalus ära mõned nädalad enne eriplaneeringu kirjade kavandatud väljasaatmist, kuid omavalitsusi sellest kahjuks ei teavitatud). Sealt alates pidasime RIAga läbirääkimisi nii-öelda turvaaugu leidmiseks ja võimalusest need kirjad ikkagi välja saata (soov oli korraga välja saata üle tuhande kirja). Kirjad on saadetud neile kes jäävad kolme kilomeetri raadiuses kavandatavatest tuuleparkidest.