Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

Ralli korraldusmeeskond praegu enam selles suhtes optimistlik ei ole, sest kõige muu kõrval on suurenenud ka ralli korralduskulud. See omakorda on tinginud olukorra, mille halvim tulemus on, et Paide ralli vajub jälle unustusehõlma.

Ühe ralli korraldaja Alari Luntsi sõnul kaalub meeskond ralli päästmise võimalusena tegevjuhi palkamist. «Selleks et mitte Paide Rallyt ajaloo prügikasti visata, on vaja teha korralduses muudatus ja ainukese variandina näeme palgalist töökohta või rohkemate teenuste sisseostmist,» lausus ta. Samuti vajavad nad suuremat toetust kohalikelt omavalitsustelt.

*Neil päevil möödub aasta sellest, kui Imavere kõrts taasavas uksed ja seal hakkas tegutsema Viljandimaa perefirma Northmen Cafe OÜ. Vaatamata majanduslikult keerulistele aegadele on ettevõte söögikohta hinges hoidnud ning püüdnud sööjaid võita ennekõike koduselt maitsva eestimaise toiduga.

Sööjate vaieldamatuks lemmikuks on Kähari tähelepanekut mööda kujunenud kodumaise tausta ja Eesti traditsioonidega liharoad. «Eriti hea minek on kotlettidel. Ma ei tea, mis võlu nendes on, aga need süüakse alati käest ära,» lausus ta.

Pidude korraldamise sai pere­ettevõte Imavere kõrtsist kaasa pärandina. Kähar ütles, et see on midagi, millega nad parema meelega ei tegeleks, kuid mõistavad, et äri huvides on see vajalik. Imavere kõrtsiga lihtsalt käib kaasas ootus, et seal on aeg-ajalt tantsuõhtud.

*​Taikse seltsimajas kaks aastat kestnud sari Lasteresto on kujunenud Türi valla laste seas menukaks. See on koht, kus lapsed asjatundjate käe all kokkamist harjutavad ja kokkusaamiste lõpus omavalmistatud toitudega pidulaua katavad. Selleks et tore ettevõtmine jätkuks, vajavad eestvedajad rahalist või materiaalset toetust.

Lasteresto idee autor ja eestvedaja Kristina Gudinas ütles, et siiani on ta tegutsenud üsnagi õhinapõhiselt. «Minu idee on algusest peale olnud tuua lapsi õpetama kokanduses tuntud inimesed või oma ala vaieldamatud asjatundjad,» lausus ta.

Gudinase sõnul ei õpi lapsed pelgalt süüa tegema, vaid ka toitu serveerima, pidulikult lauda katma ja sööjaid viisakalt teenindama. «Söögitegu algab aga retseptist, selle kohandamisest sööjate arvuga, toiduainete kaalumise ja mõõtmisega. Ka need on köögis vajalikud oskused,» ütles ta.