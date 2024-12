Põllumehed saavad toetust vedelkütuse hoiustamiseks

"Viimaste aastate kriisid, nagu ülemaailmne majanduslangus, kliimamuutused ja täiemahuline sõda Ukrainas, on näidanud, et põllumajandustootjad peavad suutma kriisiolukorras kiiresti kohaneda. Toimepidevuse tagamiseks peavad tootjatel olema saadaval vajalikud sisendid. Neist olulisim on kütusevaru," selgitas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman pressiteates.