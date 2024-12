Türi valla eelarvest lõviosa läheb personalikuludeks

Finantsjuht Aime Roosioja märkis, et põhitegevuse kuludest võtab kõige suurema osa personalikulud, mis moodustavad 63% valla eelarvest. „See peegeldab, et inimressursid on jätkuvalt valla prioriteet," rõhutas finantsjuht Aime Roosioja.

Eelarves kavandatud investeeringute kogusumma on ligi 2,6 miljonit eurot. Olulised projektid keskenduvad hariduse, majanduse ja sotsiaalvaldkonna arendamisele. „Peamised investeeringud hõlmavad Türi Lasteaia Lokuta õppekoha uue hoone ehitust, teede parendamist ning Mehaanika 1 ja 3 hoonete rekonstrueerimist," selgitas Roosioja. Kokku ulatuvad investeeringud 4,16 miljoni euroni, millest ligi pooled suunatakse haridusse. Roosioja sõnul „võimaldab see parandada ka Retla-Kabala Kooli õppekeskkonda, mis on oluline osa meie haridusvaldkonna arengust."

Eelarve põhitegevuse tuludest 61% moodustavad maksutulud – füüsilise isiku tulumaks ja maamaks, 29% toetused ning 10% asutuste omatulud. „Põhitegevuse kulutustest suuname 58,2% haridusele, See näitab, et kvaliteetne õpikeskkond on jätkuvalt meie prioriteet," kinnitas finantsjuht.

Rahastuse tagamiseks on eelarvesse planeeritud laenude võtmine summas 1,99 miljonit eurot. „Netovõlakoormus jääb prognoositavalt vahemikku 40–45%, mis tagab vajaliku tasakaalu kulude ja laenukoormuse vahel," lisas Roosioja.

Eelarve eelnõu koostamisel on lähtutud Türi valla arengukavast ja eelarvestrateegiast aastateks 2025–2029, mille kinnitas vallavolikogu 29. augustil 2024 ja keskendub kohaliku kogukonna vajaduste ning pikaajalise arengu tasakaalule, suunates vahendeid nii inimestesse kui ka infrastruktuuri.