Regionaalhaigla verekeskuse 0 ja B negatiivsete veregruppide verevarud on kriitilised

Verevarud on otsakorral.

Verekeskus annab teada, et praegu on 0 ja B negatiivsete veregruppide varud kriitiliselt madalas seisus. Regionaalhaigla kutsub kõiki sobiva veregrupiga inimesi üles külastama lähimat verekeskust, et aidata tagada elupäästvate vereülekannete tegemiseks vajalikud varud.