Eksib see, kes arvab, et Paide Maksimarketist diagonaalis üle Pärnu-Rakvere maantee tekkinud valguslahendus on jõulukaunistus või mõeldud välja liiklejate rahustamiseks. Ei, see on Škoda roheline värv, logod ja kujundus ehk uus autoesindus annab teada, et täna ollakse valmis avamiseks.