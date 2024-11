Järvamaal paikneval jõepaisul pole vajalikku keskkonnaluba

Kokku on Eestis veelubadeta paisusid hinnanguliselt umbes 300. MTÜ Jägala Kalateed juhatuse liikme Liivia Mahlapuu sõnul on Eesti jõgede tervis ja looduslik elurikkus paisude mõju all kannatanud juba sajandi. Paisudega seotud keskkonnamõju osas puudub Eestis ka järelevalve ja keskkonnaameti aktiivne tegevus olukorra parandamiseks, leiab MTÜ.