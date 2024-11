Nende hobuste omanik ja heahaldjalik perenaine on Maribel­ Tuiken, kes kahe kasvandiku, Simnase ja Jazzuga on koolisõiduareenil juba suuri tegusid teinud. Noore täku Falconi aeg seisab veel ees. Toredaks seltsiliseks on kolmele hobusele 15aastane poni Kusti. Tema on võetud pensionipõlve pidama jäänud Simnasele sõbraks, sest üksi ei saa hella hinge ja sotsiaalse elulaadiga võistlushobuseid pidada.

Kui Simnas on Maribel Tuikeni­ sõnul juba 23aastane pensionär, siis Jazz on 14aastane ja vanuse poolest veel täitsa võistlusvormis. «Paraku vaevab Jazzi halb köha, mis sarnaneb inimeste astmaga. Hobuse tervis on oluline ja sellises seisus pole mõistlik temaga treenida ega võistelda. Viisin ta Rahula tallist, kus ta muidu elas ja kus me koos treenisime, Vaole oma vanemate tallu. Seal on kosutavalt puhast õhk, laialt ruumi ringi kapata ja hoolitsevad vanemad,» lausus Tuiken. «Loodan südamest, et Jazz paraneb ja saame veel koos võistelda.»