Aare Külama (AK): Lugu on valminud mitmes etapis. Algidee rütmika, mis on refrääni aluseks, sai alguse hoopiski minu Saaremaa suvekodust. Juhtus nii, et mul olid seal töömehed vannituba ehitamas. Mina olin kõrvaltoas loometuhinas ja otsisin laulule algideed, mis käivitaks. Töömehed lõhkusid kõrval põrandat, millest tekkis tiriti-tiriti-rütme. Nendest saigi lõpuks refrääni alusrütmika. Hiljem saime Haldiga kokku, et koos lugu edasi luua.