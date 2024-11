Eksib see, kes arvab, et Paide Maksimarketist diagonaalis üle Pärnu–Rakvere maantee tekkinud valguslahendus on jõulukaunistus või mõeldud liiklejate rahustamiseks. See on Škoda roheline värv, logod ja kujundus, millega uus autoesindus annab teada, et on valmis uksi avama.