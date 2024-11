Hambaarstid jäid mudilaste hammastega rahule

Hambabussi koordinaator Karin Ratas ütles, et lapsed tulevad bussi neljakaupa. Esmalt räägivad nad natuke suuhügieenist ja lapsed proovivad pehmetest mänguasjadest loomadel korralikult hambaid pesta. Ratas näitab lastele ette hambapesuvõtted ja kuhu tuleks harjaga suus liikuda. Samuti uurib ta laste eelistusi jookide ja söökide suhtes ning selgitab, miks üks või teine valik pole kõige parem ja mida tasuks eelistada.

Seejärel liiguvad lapsed kahele poole hambaarstide ja nende assistentide hoole alla. Läbivaatuseks tuleb istuda hambaarstitooli. Ratas ütles, et enamjaolt on lapsed leplikud ja lasevad suhu vaadata. «Eks tuleb ette ka mõni erand, kes kardab ja veidi nutta tihub. Neid rahustame, abiks on ka ooteruumis telekast jooksvad multikad, mis tähelepanu hajutavad ja mõtted muule viivad,» lausus ta.