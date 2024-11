Laupäevase Järva Teataja tutvustus

*Siiani Rakvere esinduses Škodasid müünud Kindle OÜ juhatuse liige Karmo Aros sõnas, et Järvamaal esinduse avamine on suur samm, sest sellega laieneb ettevõte poole suuremaks.

Esinduse mõttest teostuseni on kulunud üle poolteise aasta. Valgekivi ärikeskuse rendi­pinnal esinduse avamine maksab ettevõttele kuuekohalise summa. «Lääne-Virumaal on meid hästi vastu võetud ning usun, et Järvamaal läheb samamoodi ja Škoda on sama oodatud kui Rakveres,» lausus ta. «Autokeskuse puhul on asukoht ülioluline, ka paiknemisega Järvamaa tuiksoonel suure maantee ääres oleme igati rahul.»