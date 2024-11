Aravete päästekomando pealik Lauri Ilves märkis, et nüüd on võib esimene advent ja jõuluaeg rahuliku südamega alata.

Ta lisas, et tänavuse installatsiooni autorid on andekad meeskonnaliikmed Aron Tammearu, Jaak Kabral ja Alver Toots. Nad kujundasid õuele kaks toredat päästjat, kelle ülesanne on tuua sära inimeste silmadesse.