Metsloomaühing hoiatab linde ohustavate liimpüüniste eest

Eesti Metsloomaühingu juhatuse liige virge Võsujalg ütles, et nendeni on jõudnud kahjuks liiga palju linde, kes õnnetul kombel on sattunud närilistele või kärbestele mõeldud liimpüünistesse. "Mõnel juhul on sellised püünised pandud lausa õue, kuhu need kindlasti ei kuulu," märkis ta.