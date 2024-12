Järvamaa rekordliikleja tegi renditõukerattal enam kui 500 sõitu

Bolti tõukerataste suuna juht Karl Apsolon märkis, et hooaeg on olnud väga edukas. “Näeme, et inimesed on tõukeratta kui igapäevase liikumisvahendi üha enam omaks võtnud ning näevad, et lühikeste vahemaade läbimiseks on tõuke- või jalgratas mugavam kui auto. Aasta-aastalt läbitakse sähkudel üha enam kilomeetreid ja ka kehvemate ilmade saabudes püsib kasutatavus kõrgel, ” ütles Apsolon.