Ekspert: koos kullabuumiga liigub Eestis ka rohkem võltsinguid

Saarvelti sõnul on ehtekulla sisseostuhind kasvanud Eestis aastaga 40%. „Oktoobris toodi esindustesse ligi viis kilo ehtekulda, mis on mullusega võrreldes neli korda enam. Kuigi osakaalult on võltskulla liikumine Eesti turul viimase kümnendiga oluliselt vähenenud, siis koguste kasvades näeb seda siiski päris tihti,“ rääkis Saarvelt.

„On isegi hiljutine juhus kui inimene ostis kaubanduskeskuse ehtepoest kalli keti, aga hiljem meie juures testides selgus, et tegemist ei olnudki päris kullaga. Kahjuks ei anna ka ehtele sisse pressitud kullaproov sajaprotsendilist kindlust, sest ka neid tehakse järgi. Teinekord on jälle materjal igati aus, aga meister ei pane käsitööehetele proovi peale, sest tal pole selleks vastavat litsentsi,“ rääkis Saarvelt.

„Ka meie oma filtrist on algusaegadel hästi tehtud võltsinguid läbi läinud – näiteks on keti lukk kullast, aga osad lülid teisest materjalist. Eelmisel aastal levisid Eestis investeerimiskulla plaadid, mille sees oli vale materjal, aga see seltskond jäi ikkagi vahele. Seepärast testime eranditult kõik vastuvõetavad kuldesemed spetsiaalse happetestiga üle. See ei kahjusta materjali, aga näitab koostise ära,“ lisas Saarvelt.