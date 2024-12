Väljapressija nõudis suurt summat raha Kaks nädalat on aega võlg ära maksta, muidu torkan su kahvliga pimedaks

Tehti kindlaks, et tänavu augustis nõudis mees teistelt inimeselt suure rahasumma tasumist. Mees haaras kannatanu lähihaardesse, haarates vasaku käega kannatanul rinnust kinni ning parema käega võttis pükste taskust kaheharulise kalakahvli ning tõstis selle kannatanule silmade juurde ning ähvardas, et torkab kannatanu pimedaks, kui too võlga ära ei maksa. Samuti ähvardas kannatanut füüsilise vägivallaga, öeldes, et „annab talle aega kaks nädalat võlg ära maksta, muidu tuleb õhtul, pimedal ajal ja torkab kannatanu pimedaks“.