Laskurid tegid meistrivõistlustel tublisid tegusid

Kristina Kiisk selgitas, et Põlva võistlused ja 2024. aasta lõpp on noortele laskuritele oluline veel seetõttu, et järgmise aasta veebruaris toimuvad Tallinnas esmakordselt U16 ja U18 vanuseklassi õhkrelvadest laskmise Euroopa meistrivõistlused, kuhu praeguse seisuga on käimas kvalifikatsioon ning lõppenud võistluski läks sinna arvesse. „Hetkeseisuga on nii Kaspar Pettai (püssikoondisesse pääsemiseks- toim) kui ka Ott Ottisaar (püstolikoondisesse) U16 klassis kvalifikatsiooni edetabelit juhtimas ning U18 klassis on Lepo Jonuks oma kategoorias kandidaat. Samuti on U16 püssis kandidaat ka Lauri Kaas ning ma ei ütleks, et Mattis Martjaki võimalusedki oleksid U16 käest läinud,” avaldas ta. „Teeme oma tööd edasi ja keskendume laskmisele, tegeleme närvipingega toime tulemisega ning kõik muu tuleb ise.”