Väätsa vaateaknad löövad jälle särama

Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et tänavu on kaunistatud 46 akent ja kohapeal algasid ettevalmistused juba nädal tagasi. «Osa tegijaid töötas nädala sees, kuid hoogne tegevus käis ka eile ja täna,» lausus ta. «See, mis kohapeal tehakse, on pigem ettevalmistuse lõpp, sest kõige suurem töö on ära tehtud kodus ja seda teab igaüks ise, kui palju aega on selleks kulunud.»