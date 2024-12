Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

*Eelmisel nädalal andsid kujundajad viimast lihvi Väätsa rahvamaja täna avatavatele jõuluvaateakendele, millest on saanud üle-eestiline huviväärsus ja turismisihtkoht.

Tänavu on kaunistatud 46 akent ja kohapeal algasid ettevalmistused juba nädal tagasi. Rahvamaja vaateakende projektijuht Evelin Parts sõnas, et sel korral on aknakujun­dajate seas päris palju uut rahvast. Näiteks pole varem oma vaateakent olnud käsitöömeister Siire Vanaseljal, Väätsa Noorte Kotkaste rühmal, Kolkaplikal, Eesti Pagaril, Türi loome­majal ja Perepesal­, Vodja koolil ja nii mõnelgi teisel. «Selle üle on meil alati hea meel, kui aknameistrite perre lisandub inimesi, kes toovad uusi ideid ja teistmoodi lähenemist,» lausus ta.

*Paide E-Piima spordihallis olnud üle-eestilisel võimlemisfestivalil GymnaFest osales üle 800 eri vanuses võimleja. Järvamaa lippu hoidis kõrgel neli võimlemisklubi Maribel liikumisrühma.

Eesti võimlemisliidu peasekretär Tene-Riin Vaarmann ütles, et GymnaFest oli juba 27. korda ning alates 1997. aastast on see olnud aasta üks oodatumaid ja rohkearvulisima osavõtuga võimlemisüritusi Eestis. «Eriliseks teeb festivali see, et sellel on võimalik osaleda kõikide võimlemisalade harrastajatel alates väikestest lastest kuni kuldse keskeani, sealhulgas ka poistel ja meestel,» selgitas ta.

Võimlemisklubi Maribel juhendaja Piret Tuiken rääkis, et Maribeli rühmad osalesid GymnaFestil seepärast, et selline suur ja oluline võistlus tuli koju kätte. «Kuigi tegeleme ka klassikalise võimlemisega, siis seekord võistlesime just liikumiskavadega, et pakkuda lastele toredat vaheldust,» lausus ta.

*Kui koolinoorte üleeestilise sarja «TV 10 olümpiastarti» 54. hooaeg algab laupäeval Võru spordikeskuses. Viimastel aastatel on sarjas võistkonnana väljas olnud nii Türi põhikool õpetaja Liisa Gritšenko eestvedamisel kui ka Laupa ja Imavere kooli ühendvõistkond õpetaja Taiga Lauri juhendusel.

Sel korral andis Laur teada, et koolid võistkonnaga ei osale. «Kui tuleb mõni eriline talent esile, siis osaleme individuaalselt,» märkis ta.

Türi põhikooli võistkonna eestvedaja Liisa Gritšenko ütles, et kavatseb esimesele etapile kaasata 13 õpilast. «Kõige keerulisem on lastele teivashüpe ja heitealad, mida koolis on raske harjutada, aga püüame endast anda siiski parima,» lausus ta.