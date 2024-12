Tuntud naised toovad oma läbikukkumised ja eduelamused Paide publiku ette

Reedel toimub Paides Kesk-Eesti ettevõtlike naiste konverents. Üritus leiab aset teist aastat järjest, tänavuse sündmuse peateema on "Sihikindlus viib tulemuseni". Nii nagu oodatakse publikuks ainult naisi, on ka esinejad vaid naised. Neist üks tuntumaid on poliitik Marina Kaljurand.