Kiirabi õigustab oma nime

„C-prioriteediga juhtumite puhul tuleb kiirabil silmitsi seista olukorraga, kus inimese elu ei ole otseselt ohus, kuid abivajadus on erakorraline ja abivajaja seisund võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Kõige kriitilisemad on delta-prioriteedi väljakutsed, mil abivajaja seisund on eluohtlik. Kuigi nende juhtumite osakaal ei olnud Tervisekassa analüüsis domineeriv, vajas kokkuvõttes hospitaliseerimist siiski 42% juhtumitest,“ lisas Vaas.

„Saame ühiskonnana olla uhked, et meil on ilmselt üks parimaid kiirabisüsteeme – see on jätkuvalt hea kättesaadavusega ning Eesti kiirabid reageerivad kiiresti. Meil on kõrge kvalifikatsiooniga personal ja tipptasemel varustusega kaasaegsed töövahendid, mis tagab tänapäevase ja tõenduspõhise arstiabi abivajajale. Samuti on loomisel kiirabi arengukava aastani 2035, millesse antud analüüs ka panustas. Juba tänased teadmised lubavad olla optimistlikud, et kvaliteetne kiirabisüsteem jätkub ka tulevikus,“ rääkis Eesti Kiirabi Liidu juhatuse esimees Taavet Reimers.