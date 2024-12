Alustati allkirjade kogumist tuulepargi rajamise vastu

Pärast infokoosolekuid on valla kogukonnad hakanud ühendama jõude, et mõista, milline mõju võib olla sellistel rajatistel nende elukeskkonnale. Üheskoos on otsitud kontakte ja kogemusi üle Eesti, aga ka teiselt poolt piire.

2009. aastal kirjutas praegune justiits- ja digiminister Liisa Pakosta, et kuigi meretuulepargid on elukeskkonna seisukohalt eelistatud, muutub äriliselt üha soodsamaks rajada tuulikuid maismaale. Praegu on näha, et tema ennustus peab paika.