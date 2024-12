Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval kella 6.50 ajal sai häirekeskus teate, et ööl vastu teisipäeva on Paidest Aasa tänavalt maja eest varastatud valget värvi sõiduauto Škoda Kodiaq. Auto omaniku tuttav selgitas Järva Teatajale, et ärandamine avastati Paide äärelinnas asuva kortermaja eest teisipäeva­ varahommikul. «Autoomanik käis eile õhtul oma tütrega poes, tütar tahtis autot ise lukku panna, kuid unustas ja jättis võtmed autosse. Omanik ärkas hommikul, tahtis soojenduse tööle panna, kuid avastas, et kodus tavapärases kohas võtmeid ei ole ja auto on kadunud. Edasi helistas ta politseisse ja postitus läks ka sotsiaalmeediasse,» lausus ta. «Ei läinud kaua aega, kui meieni jõudsid pildid ja videod öösel juhtunust. Tean, et keegi viidi juba politseijaoskonda.»