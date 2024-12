Nõukogu liige: Paide teatrit ei päästa enam miski

Täna toimus Paide muusika- ja teatrimaja (PAMT) nõukogu koosolek, kus ühe peamise teemana oli arutamisel Paide teatri tulevik. Teatri seis pole lihtne - uuslavastused on järjest ära jäänud ning teatri kunstiline juht ametist lahkunud. Kuigi nõukogu arvamus on soovituslik, läheb PAMTi direktor Jaanus Kukk saadud sisendiga linnavalitsuse jutule, et leida tekkinud olukorrale lahendus.