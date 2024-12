Teed püsivad libedad

Täna varahommikul on teeolud erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Edela-Eestis on kergelt lumised või soolamärjad, Põhja-Eestis on jäised või soolaniisked, mujal soolaniisked. Edela-Eestis sajab lund ja sajuala laieneb üle maa kirde-põhja suunas, Õhu- ja teetemperatuur on üle Eesti miinuses.