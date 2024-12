Elektrum Eesti juhatuse esimehe Agnes Maki sõnul on tegemist Elektrum Drive’i seni suurima investeeringuga laadimisjaamade võrgustiku laiendamisse.

„Tegelikult on see ettevõtmine on kogu Eesti elektrisõidukite taristu mõistes ajalooline – kunagi varem pole ühe projekti raames loodud laadimisvõimalusi nii paljudesse asukohtadesse. Rajame laadimisjaama tervelt 202 Coopi kaupluse juurde kõikjal üle Eesti, luues nii ühtekokku 430 uut laadimiskohta. Paigaldame projekti raames 209 kiir- või ülikiirlaadijat (50-150 kW) ja kaheksa tavalaadijat (22 kW),“ ütles Agnes Makk.