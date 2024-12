Põhimaanteedel on sõidutingimused pigem head

Teeolud on kohati talvised.

Varahommikul on teekatted suurematel maanteedel valdavalt soolaniisked või märjad, sõidutingimused on üldiselt head. Vähene vihmasadu on vaid Eesti lääneosas. Väiksematel kõrvalteedel võib esineda lörtsi ja lumesegu, paiguti ka jäidet.