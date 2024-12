Järva maleva üksused valmistuvad õppusel Pikne eelseisvateks õppelahinguteks

„Mängisime läbi õppelahingu plaani, et allüksuste ja erialaüksuste ülemad mõistaksid ringkonna ülesandeid ja kavatsusi, kuidas õppelahingut pidada, kuidas see kulgeb ja millised on otsustuskohad lahingplaani elluviimisel,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. „Maakaitseväelased on väga sitked võitlejad, nende moraal on alati kõrge - me teame, miks me siin oleme, mis meid ühendab vabatahtlikus organisatsioonis. Selle saab kokku võtta ühe väljendiga, Eesti eest surmani!”