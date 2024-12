Järvamaalt pärit ohvitser viis läbi sügiskutse pioneeride lõpurännaku

„Lõpurännak oli sõdurite jaoks kindlasti senise teenistuse kõige keerukam väljakutse. Mul on hea meel, et pioneeripataljoni õppurid said väga hästi hakkama ja tulemustega võib igati rahule jääda,“ ütles lõpurännaku vastutav läbiviija, Järvamaalt pärit nooremleitnant Arlis Arold. „Sõdurite tagasisidele tuginedes oli nende jaoks kõige põnevam osa takistusjooks, sest võrreldes teiste kontrollpunktidega tuli seal tegutseda eriti tempokalt ja suure pinge all,“ lisas ta.