Jõulutunne Amblas: päkapikuraamatutest sündis näidend

Peale kirjutamise on Anu Laansalu pühendanud end veel kohaliku elu edendusele. Juba aastaid on ta korraldanud populaarset päkapikumaad, mis loob Ambla piirkonda pühadeks erilise õhkkonna. «Armastan jõulusagimist ja muinasjuttu, mida see aeg endaga kaasa toob. Usun, et kui sa ise sellesse usud, siis usuvad ka teised,» lausus ta.