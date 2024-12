Jõulupitsa loob juba aegsasti pühademeeleolu

Pizzakioski kvaliteedijuht Margit­ Reinmets ütles, et jõulupitsa on müügil üle Eesti kõikides Pizzakioski müügipunktides. «Paaril varasemal aastal oli jõulupitsa valmistamine vabatahtlik ja seda tegid vähesed müügikohad, kus inimesed rohkem jõulupitsat küsisid,» lausus ta. «Sel aastal on jõulupitsat natuke täiustatud ning kõik 33 müügikohta on valmis seda küpsetama­.»