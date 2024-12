Kirikus rullitakse lahti punane vaip

Kui palju kink – uued kirikuvaibad – maksab, seda ei tea Kärus keegi. Nii on kinkija, OÜ Valley­ vaibavabriku omanik Aadu Juhkental­ soovinud. Vaibavabrik on kirikutele vaipu kinkinud juba varem. Uhked põranda­katted on maas Vändra ja Tori, Tallinna Pühavaimu, Kullamaa ja Karula kirikus. Eelmisel aastal sai samasuguse advendikingituse Kihnu kirik. Sinna maha saanud 17 meetrit pikk ja kaks meetrit lai vaip läks maksma 10 000 euro ringis.