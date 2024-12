Alles see oli, kui Paide MEKi töömehed pidasid Koigi murulennuvälja serval võitlust lume, tuisu ja külmaga ning ehitustandril oli raske aru saada, millised kraavid pärinevad pioneeride rajatud kaevikuliinist ning millised on kaevatud hoone vundamendi ja betoonitööde tarvis.

Igal juhul läks nii, et mehitamata lennuvahendite väljaõppekeskusele pandi veebruaris nurgakivi, talvest sai pikkamööda kevad, kevadest suvi ja juuni alguses peeti sarikapidu. Aasta lõpul on asjad sealmaal, et siinmail vägagi uuenduslik keskus on valmis. Võib öelda, et üle aastakümnete on Koigi lennuväljal nüüd esimese hoone – droonikeskus­.