Kaitseväe luurekeskus käivitas vihjeliini

Luurekeskuse hinnangul on olukorras, kus agressiivne idanaaber püüab laiendada ja suurendada oma mõjuvõimu maailmas, vajadus laialdasema luureinfo kogumise järele. Kogumisele saavad kaasa aidata kõik inimesed, kes omavad infot Eestile ohtu kujutavate isikute, tegevuste või muu seonduva osas. Iga vihje loeb ja igal infokillul on väärtus, mida luurekeskuse analüütikud suudavad hinnata ja paigutada oma kohta luurepusles.

Vihje saab saata aadressil report@mil.ee või posti teel. Samuti on jätkuvalt olemas võimalus anda informatsioon edasi luurekeskuses kohapeal. Välismaal info edastamiseks on võimalus pöörduda Eesti Vabariigi suursaatkonna või konsulaadi poole ja edastada info luurekeskusele nende kaudu.

Teabe edastamisega võivad kaasneda riskid, mistõttu on vaja valida selleks turvaline edastusviis. E-kirja saatmisel on soovitatav kasutada täiendavat turvakihti näiteks TOR brauseri või VPN ühenduse näol. Soovituslik on vältida seesuguse meiliaadressi ja sidevahendi kasutamist, mida saab seostada edastajaga (isiklik e-post, arvuti, mobiiltelefon) ja kasutada anonüümseid küberkeskkondi (isikustamata mobiilsideteenus, avalik WiFi vms). Luurekeskus kaitseb nii allikat kui ka infot, mida edastatakse. Täpsem teave on vihjeliinil nii eesti, inglise kui ka vene keeles.