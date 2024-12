Järvamaa kaitseliitlased harjutasid koos liitlastega kaitselahingute pidamist

„Ööl vastu tänast saavutasime lahinguvalmiduse, mehed tutvusid positsioonidega, viisime läbi luurevaatluse ning hommikul jätkasime kaevikute ettevalmistusi, et põhilahing vastu pidada,” ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu lahingute eel. „Õppus Pikne on meie jaoks suurepärane võimalus, harjutada õlg-õla kõrval nii ringkonna üksuste vahelist koostööd kui ka meie heade NATO liitlastega Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist.”

Kaitseliidu Kirde maakitseringkonna Viru maleva pioneerid liitusid õppusega reedel õhtul ja alustasid formeerimise järel kiirelt ülesannete täitmist. “Õppus on läinud hästi, mehed on motiveeritud ja senised tegevused on läinud plaanipäraselt,“ sõnas Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna Viru maleva pioneerijao jaoülem vanemseersant Egert Lepasaar. „Õppus Pikne annab meile hea võimaluse paremini kokku harjutada ka ringkonna teiste pioneerijagudega.”