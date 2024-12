Türi rongiliini kasutab rohkem reisijaid

„Ka novembris avaldasid reisijate arvule mõju Tartu suunal toimuvad raudteeremondid, kus mõnel päeval teenindasid Tamsalu - Tartu vahel reisijaid rongide asemel bussid. Raudteeremondi ja selle elektrifitseerimisega valmistab taristuomanik AS Eesti Raudtee ette uute Škoda rongide tulekut Tallinna – Tartu trassile, et tuleval sügisel saaks hakata kahe linna vahel pakkuma kiiremaid ühendusi,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Talvekülmade ajal liiklust takistavaid plaanilisi remonttöid trassil ei tehta ja need jätkuvad kevade hakul.”