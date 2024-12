Noortetööjuhtide projektijuht: klubid on enda noortetöös astunud suure sammu edasi

Pruuli sõnul alustati selle aasta lõpus 2025. aasta lõpuni vältava projektiga, kus Pruul ja Nixon külastavad kõiki klubisid, et veeta nende juures kaks päeva ja kohtuda nii treenerite, lapsevanemate kui ka juhtkonnaga. Lisaks jälgitakse treeningute läbiviimist ja analüüsitakse klubide töömetoodikat, et pakkuda praktilisi soovitusi ja tagasisidet. „Oluline on jälgida ka noortetööjuhi poolt läbiviidavat treeningut, et näha, kas ta teeb seda nõudmistest ja mängija perspektiivist lähtuvalt. Nii saame aru, kas noortetööjuht on suuteline nelja aasta jooksul kogutud teadmisi ka oma tööd edasi andma,“ rääkis ta. Klubikülastuste vahel jätkuvad tuleval aastal individuaalsed kohtumised ning samuti on plaanis kolmepäevane aastalõpukonverents Tallinnas.

Pruuli hinnangul on projekt ning noortetööjuhid teinud nelja aasta jooksul märkimisväärse arengu. „Projekti käivitamisel tekkinud noortetööjuhtide esmane skeptilisus asendus kiiresti arusaamaga, miks me midagi teeme – et luua eeldused hea keskkonna loomiseks. Ise on jalgpalliliidu tehnilise osakonna ühise pingutuse töö kvaliteeti keeruline hinnata, kuid tagasiside klubidelt ja noortetööjuhtidelt projektile on väga positiivne,“ ütles ta. Pruul lisas: „On näha, kuidas noortetööjuhtide arusaam on kasvanud ja klubide noortetöö on väljakutel läinud korrapärasemaks. Kuigi lõppeesmärgini on veel pikk tee, oleme loonud tugeva platvormi, millelt edasi liikuda.“