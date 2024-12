Noorim liikumisrühm astub üles Gymnafesti finaalis

Võimlemisklubi Maribel juhendaja Piret Tuiken ütles, et kuni kaheksa-aastsed Pisipärlite rühma esindajad olid tema kasvandike hulgas noorimad ja osalesid mudilaste vanuseklassi liikumisrühmade arvestuses. "Üks võimleja on seal alles kaheaastane," märkis ta. "See oli neile esimene võistluskogemus ning võimalus lihtsalt ennast näidata ja julgust koguda," lausus ta.