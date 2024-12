Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Detsembris asub Paide linnavolikogu menetlema järgmise aasta eelarvet. Paide linna 2025. aasta eelarve maht on 21 220 742 eurot, mis on 14 protsenti väiksem kui eelmine eelarve. Investeeringutele kulub uue aasta eelarvest seitse protsenti ehk 1,56 miljonit eurot. Personalikulud moodustavad kogu eelarvest täpselt poole. Investeerimiskulude katteks on 2025. aastal plaanitud võtta laenu 800 000 eurot, on lugeda eelarve seletuskirjast. Ülejäänud investeeringukulud on linnaeelarve kanda. Laenu abiga on järgmisel aastal kavas remontida teid, korrastada terviseradasid, ehitada ümber raamatukogu ja kunstikooli hoone Lai 33, rahastada PAIde lasteaia Tallinna­ tänava maja ventilatsiooni­süsteemi rajamist. Samuti remontida Viisu küla lasteaiahoonet ja ennistada Roosna-Alliku mõisa aknaid.

* Terviseminister Riina Sikkut tunnustas tänuüritusel maakondade 2023. ja 2024. aasta tegusamaid tervisedendajaid. Järva maakonnas pälvisid sotsiaalministeeriumi tunnustuse Türi valla tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist Eva Seera ning Türi noortekeskuse ja Perepesa juht Jane Reiljan-Rajasaar.

* Laupäeva pärastlõunal käis jõuluvana Preediku töötoas vilgas tegevus. Päkapikud olid appi tulnud, et üle 600 kilogrammi komme lastele pakkidesse panna. Heategija Preediku ellu kutsunud järvajaanilane Priit Seire ütles, et juba varasemast kogemusest teab ta, et töö saab ühe päevaga tehtud, kui jätkub abikäsi. «Meid oli pakkimas kümmekond ja sellest täitsa piisas,» sõnas ta.

* Sügisese tööjõuvajaduse baromeetri tulemused on vastuolulised: suurenenud on nende ametite hulk, kuhu töötajat leida pole keeruline, kui ka nende ametite arv, kus töötajaid otsitakse taga tikutulega. Enamik ameteid on aga tasakaalu kategoorias. Töötukassa koostab tööjõu­vajaduse baromeetrit kaks korda aastas, et prognoosida tööjõuvajadust ametite kaupa. Uuring on kokku pandud tööandjate andmete alusel. Hinnatakse­ seda, kuidas muutub tööandjate vajadus teatud ametiala töötajate järele aasta jooksul, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, millistel puudujääk.

* Reedel ja laupäeval korraldas toidupank üle Eesti toidukogumiskampaania. Järvamaal olid vabatahtlikud väljas Paide Maksimarketis ja Türi Konsumis.­ MTÜ SESOK juhatuse liige Tiina Larven andis teada, et kahe päevaga kogunes 1325 kilogrammi toiduaineid.