Türil peeti Jõudi pidu

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring selgitas, et Järvamaa parimad valis välja ja esitas Jõudile tunnustamiseks spordiliidu juhatus. „Kui me räägime näiteks Aravete rannavollest, siis selle korraldaja, pool sajandit kohalikku spordiellu panustanud Leo Matikainen on aktiivsest korraldamisest taandumas ja antud tunnustus on talle tehtu eest sügav kummardus,” sõnas ta. „Pea alati on ta kohalike spordiinimestega väljas olnud ka Jõudi suve- ja talimängudel.”