Jõulud on märkamise ja abistamise aeg

Inge Paalpere sõnul ei kuulunud neljalapseline pere varem tema tuttavate hulka, vaid ühised huvid viisid ta pereemaga kokku juhuslikult. «Kui kuulsin teda rääkimas, et nende perel sel aastal jõule ei tule, sest rahaline seis on väga raske, tilkus mu süda verd. Tundsin, et tahan aidata. Tegin Facebookis oma seinale postituse, kus kutsusin sõpru ja tuttavaid üles tooma perele korralikke rõivaid, toidukraami ja kellel võimalik, tegema lastele väikeseid kingitusi,» selgitas ta.

Paalpere märkis, et see on Järvamaa pere, kuid üksikasju ta avaldada ei soovi, sest see tooks perele, eriti lastele soovimatut tähelepanu. «Seda ei tahaks ju keegi, et neid sel põhjusel teataks,» põhjendas ta. «Neile, kes soovisid aidata, edastasin vaid laste vanused ja soo ning jõuluvanale edastatud soovide nimekirja.»